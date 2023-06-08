تشير أرقام نمو الاقتصاد بالربع الأول إلى تراجع طفيف مقارنة مع التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقا لمعدل النمو والبالغة 3.9 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفضت بالربع الأول على أساس فصلي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2022.

وأضافت الهيئة أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمت 5.4 بالمئة على أساس سنوي و1 بالمئة على أساس فصلي، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 4.9 بالمئة على أساس سنوي، و1.1 بالمئة على أساس فصلي.

وزادت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، غير أنها انخفضت على أساس فصلي بنسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من 2022، بحسب بيان الهيئة.

وتأثرت الأنشطة النفطية في المملكة بتراجع أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري، لتهبط دون مستوى 80 دولارا للبرميل تقريبا بنهاية مارس، من 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في تقريره عن الاقتصاد السعودي، الصادر الأربعاء، أن يظل زخم النمو غير النفطي بالسعودية قويا، خلال العام الجاري، وأن يسجل نموا بنسبة 5 بالمئة في المتوسط بالنصف الأول من 2023.