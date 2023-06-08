وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 1.9 بالمئة على أساس سنوي، كما أنه يزيد كثيرا عن 0.4 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني 0.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وبما يزيد عن التقديرات الأولية البالغة 0.4 بالمئة الصادرة في 17 مايو.