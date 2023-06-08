وهذا هو أول عقد تحصل عليه أدنوك للإمداد والخدمات بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول يونيو الجاري بعد اكتتاب شهد طلبا قويا، مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات، وفقا للعقد، بتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة (G) الاصطناعية، في حقل زاكوم السفلي البحري، بحسب بيان الشركة الصادر الخميس.

ستوجه أدنوك للإمداد والخدمات 75 بالمئة على الأقل من قيمة العقج إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وذكر البيان أن بناء الجزيرة الاصطناعيه الجديدة يأتي ضمن خطة التطوير طويلة الأجل لحقل زاكوم السفلي، ويساهم في دعم جهود "أدنوك" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وطبقت "أدنوك البحرية" مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، واستطاعت من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.

وتعمل أدنوك للإمداد والخدمات على استراتيجية للتوسع والنمو في مجالات وقطاعات جديدة وتقديم خدمات لوجستية متكاملة بحسب البيان.



وتمتلك الشركة أسطولا يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنويا، إلى جانب قاعدة لوجستيه تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في أبوظبي.