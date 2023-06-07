وتناقش القمّة استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وتجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

وتتماشى القمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تركز على مواءمة التدفقات المالية مع المسار العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التنمية المرنة مناخياً.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "إن التعاون مع برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 التابع لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، بما في ذلك النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام، يأتي في إطار التزامنا بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق أولوياتنا الوطنية لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تشمل تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي".

بدوره، قال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لـمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، "سيكون التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف COP28 نقطة تحول حاسمة يتحدد فيها مستوى التقدم المُنجز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس. ومن المتوقع لدولة الإمارات أن تقود الجهود العالمية لإيجاد الحلول الواقعية والعملية المطلوبة لتسريع تحول نظام الطاقة العالمي".

ومنذ إطلاق برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28، نظّم مركز دبي المالي العالمي ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية أول قمّة في العالم للتمويل المستدام استقطبت نخبة من أبرز المؤسسات الاستثمارية والبنوك وصنّاع السياسات ومزودي الخدمات المالية، بالإضافة إلى العديد من اجتماعات المائدة المستديرة وندوة مخصصة حول دور المرأة في التمويل، كما انعقدت أيضاً على هامش القمة الجلسة الثانية "السلسلة التدريبية للتمويل المناخي" حيث اكتسب الممولون رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع اللوائح والمبادرات والأطر العالمية والمحلية لتمويل العمل المناخي.

وأكد مركز دبي المالي العالمي، أنه سيقوم خلال الأشهر المقبلة بالعمل على إيجاد حلول مشتركة لمعالجة تحديات التغير المناخي. وتشمل قائمة الفعاليات القادمة منتدى مركز دبي المالي العالمي للاستدامة المستقبلية، وجلسة مخصصة للوقوف على توقعات قطاع التمويل بشأن مؤتمر الأطراف COP28، والمؤتمر العالمي لشبكة حوكمة الشركات الدولية. كما يستضيف المركز ويشارك في سلسلة من المناقشات والفعاليات ذات الصلة خلال الفترة حتى انتهاء مؤتمر الأطراف COP28 المُقرر عقده في 12 ديسمبر.