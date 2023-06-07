وواجهت دي.سي كوميكس لقصص المغامرات المصورة التابعة لشركة وارنر بروس ديسكفري، التي سجلت شعار باتمان عند مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قبل أكثر من عقدين، تحديا من شركة كوميرتشالي إيتاليانا لتجارة التجزئة في 2019.

وطلبت الشركة الإيطالية من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلغاء العلامة التجارية للملابس وأغراض الاحتفالات والمهرجانات قائلة إنها تفتقر للشخصية المميزة.

وبعد أن رفض المكتب طلب الشركة، رفعت كوميرتشالي إيتاليانا دعوى للمحكمة العامة في لوكسمبورج. وأيّد القضاة فيها موقف مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وجاء في حكم المحكمة "الأدلة المقدمة للمحكمة العامة ليست كافية لإظهار أن العلامة التجارية في الاتحاد الأوروبي التي تمثل وطواطا في محيط بيضاوي تفتقر إلى الطابع المميز في تاريخ تقديم طلب التسجيل".