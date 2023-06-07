ووقعت الأطراف، اتفاقا لدمج الأعمال التجارية والحقوق ذات الصلة بالغولف في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما في ذلك "LIV Golf" المدعومة من الصندوق، مع الأعمال التجارية وحقوق رابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA Tour"، وجولة موانئ دبي العالمية "DP World Tour"، في كيان جديد ومملوك بشكل جماعي وهادف للربح، لضمان استفادة الملاك من نموذج يوفر أقصى قدر من الإثارة والمنافسة بين أفضل لاعبي اللعبة.

صندوق الاستثمارات العامة قال في بيانه، إنه سيقوم باستثمار رأسمالي في الكيان الجديد لتسهيل نموه ونجاحه.

وحسب البيان، سيقوم الكيان الجديد الذي سيحدد أسمه لاحقا، بتنفيذ خطة لتنمية هذه الأعمال التجارية المشتركة، وتعزيز مشاركة المعجبين باللعبة، وتسريع مبادرات النمو الجارية بالفعل.

وبهذه الاتفاقية، أتفقت رابطة لاعبي الغولف المحترفين "PGA Tour"، و"LIV Golf"، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بينهما، وعلاوة على ذلك، ستعمل الجهات الثلاث بشكل تعاوني وبحسن نية لإنشاء إجراءات عادلة وموضوعية لأي لاعب يرغب في إعادة التقدم بطلب للحصول على العضوية في جولة الرابطة أو جولة موانئ دبي العالمية بعد الانتهاء من موسم 2023.

وقال جاي موناهان، مفوض رابطة محترفي الغولف، "بعد عامين من الاضطراب والخلاف، يعد هذا يوما تاريخيا للعبة التي نعرفها جميعا ونحبها. تظهر هذه الشراكة القوة الهائلة لتاريخ رابطة محترفي الغولف وإرثها ونموذجها المؤيد للمنافسة، وتجمع معها جولة موانئ دبي العالمية، و"LIV Golf"، لإنشاء كيان يفيد لاعبي الغولف والشركاء التجاريين والخيريين والمشجعين. ومن الآن فصاعدا، يمكن للمشجعين أن يكونوا واثقين من أننا سنفي، بشكل جماعي، بالوعد الذي قطعناه دائما، لتعزيز المنافسة في لعبة الغولف الاحترافية وأننا ملتزمون بتأمين وقيادة مستقبل اللعبة".

بدوره، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، "نحن ملتزمون بتوحيد وتعزيز وتنمية لعبة الغولف في جميع أنحاء العالم وتقديم منتجات عالية الجودة لملايين المشجعين منذ فترة طويلة على مستوى العالم، مع تعزيز انضمام جماهير جديدة".

وبموجب شروط الاتفاقية، سيقوم مجلس إدارة الكيان الجديد بالإشراف على جميع العمليات التجارية والشركات والاستثمارات المتعلقة بالغولف وتوجيهها.

كما سيعمل الكيان الجديد على ضمان جدول زمني متناسق للأحداث التي ستكون مثيرة للجماهير والرعاة وجميع أصحاب المصلحة.

وحسب البيان، سيكون صندوق الاستثمارات العامة في البداية المستثمر الحصري في الكيان الجديد، إلى جانب رابطة محترفي الغولف و"LIV Golf" وجولة موانئ دبي العالمية، وبعد ذلك، سيكون للصندوق الحق الحصري في زيادة حصته في الكيان الجديد، بما في ذلك حق الشفعة على أي استثمار في الكيان الجديد، وفي الرابطة و"LIV Golf" ووجولة موانئ دبي العالمية.

وبموجب الاتفاق، سينضم محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إلى مجلس إدارة الكيان الجديد، وسيشرف ويوجه جميع الأعمال والعمليات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالغولف، على أن يتولى موناهان منصب الرئيس التنفيذي.

كما ستحتفظ جولة موانئ دبي العالمية و"LIV Golf" بالإشراف الإداري على الأحداث في جولاتهما الخاصة.

من جانبه، قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية "إن الشراكة في هذا الكيان الجديد والتأثير على نمو اللعبة لجميع أعضاء جولة موانئ دبي العالمية أمر إيجابي ومثير".

واختتم البيان، أن جميع الأطراف ستعمل في الأشهر القادمة على وضع اللمسات الأخيرة على شروط الاتفاقية، والإعلان عنها في الوقت المناسب.​​

يذكر أن كل أطراف الشراكة، يملكون صفقات بث، وعقود رعاية، بمليارات الدولارات.