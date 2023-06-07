وهبط المؤشر نيكي 1.82 بالمئة ليغلق عند 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في وول ستريت خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو 1990 في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة إلى 2206.30 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 4.18 و3.79 بالمئة على الترتيب.

وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء 4.40 بالمئة وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 بالمئة.

أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد وقفز 3.20 بالمئة، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.