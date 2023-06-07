وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء إن الإنتاج زاد 0.3 بالمئة عن الشهر السابق. وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون زيادة نسبتها 0.6 بالمئة.

وعدل المكتب بيانات شهر مارس إلى انخفاض 2.1 بالمئة من انخفاض 3.4 أعلن عنها في بيانات مبدئية.

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة. وتراجعت الطلبيات الصناعية 0.4 بالمئة في أبريل على أساس شهري.