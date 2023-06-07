وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية بأكثر من 5 بالمئة إلى 22.72 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 17.7 بالمئة.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.

وقال أردوغان، الثلاثاء، في خطاب عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن حكومته عازمة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

وأكد أردوغان، الذي فاز الشهر الماضي، بفترة رئاسية ثالثة، على تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع في مايو الماضي إلى نحو 39.6 بالمئة، وهي المرة الأولى منذ 16 شهرا التي يقل فيها التضخم عن مستوى 40 بالمئة، حيث وصل في الخريف الماضي إلى أكثر من 85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في ربع قرن تقريبا.

وتترقب الأسواق الخطوات القادمة من حكومة أردوغان في ولايته الجديدة، وما إذا كان يعتزم مواصلة سياسته غير التقليدية في مواجهة التضخم، حيث يصر على خفض الفائدة، على غير المتبع في العادة لكبح ارتفاع الأسعار.