وكان خام برنت، قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار، الاثنين، بينما ارتفع خام نايمكس بـ 3.3 دولار، بعد بضع ساعات من إعلان أوبك بلس عن تمديد تخفيضات إنتاجها من النفط لضبط توازن السوق.

وأشار محللون لدى مجموعة سيتي المصرفية، في مذكرة الثلاثاء، إلى أن ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا، يعني أنه من غير المرجح أن يحقق خفض أوبك+ "زيادة مستدامة في الأسعار" تتجاوز 90 دولارا للبرميل.

وقال البنك الدولي في تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7 بالمئة، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 بالمئة، كما عدل توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024، بالخفض إلى 2.4 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير، والتي كانت 2.7 بالمئة.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمئة.

تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 0.38 بالمئة أو 29 سنتا إلى 76.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، كما انخفض خام نايمكس 22 سنتا أو 0.32 بالمئة ليسجل 71.93 دولار للبرميل.

وانخفض خام نايمكس في وقت سابق من الجلسة دولارين للبرميل، كما تراجع برنت بما يقرب من دولارين أيضا.