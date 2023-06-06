واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة.

وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأميركية، ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت الاثنين، إن هناك "بوادر اعتدال" في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.

ويرى المحللون أن تصريحات لاغارد، إضافة لتصريحات أخرى ليواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني، قد تعزز توقعات السوق بإقدام الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري، إلا أن توقعات الأسواق الآن على مؤشر CME FedWatch، تشير لإبقاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة دون رفع بنسبة 73.6 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8 بالمئة، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة.