وعكس نيكي اتجاهه بعدما سجل خسائر في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنحو واحد بالمئة عند 32506.78 نقطة. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ يوليو 1990.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 بالمئة إلى 2236.28 نقطة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.73 بالمئة ليساهم بالنسبة الأعلى في ارتفاع المؤشر نيكي، وقفز سهم شركة ميتسوي التجارية 3.86 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.49 بالمئة ليتصدر خسائر القطاع المصرفي. ونزل سهم أدفانتست 2.18 بالمئة.

وقادت أسهم المؤسسات التجارية والتعدين مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 2.5 بالمئة. وتصدر مؤشر القطاع المصرفي الخسائر وانخفض 0.78 بالمئة.