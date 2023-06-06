وذكر البيان أنه سيتم تسليم الحفارتين وبدء تشغيلهما خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تظهر مساهمتهما في الإيرادات اعتبارا من عام 2024.

وبحسب البيان فإن عملية الاستحواذ تأتي ضمن استراتيجية "أدنوك للحفر" لتوسعة أسطولها وتطويره بهدف تمكين "أدنوك" من تسريع هدف رفع السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وستمكن عملية الاستحواذ الأخيرة شركة أدنوك للحفر من تحقيق هدفها بمضاعفة عدد قطع أسطولها من الحفارات البحرية ذاتية الرفع، والذي أعلنت عنه أوائل عام 2021، فيما تخطط الشركة إلى تحقيق المزيد من التوسع من الآن وحتى نهاية عام 2024، ليصل إجمالي منصات الحفر التابعة لها إلى 142 منصة العام المقبل.

ومنذ إدراج حصة أقلية من أسهم "أدنوك للحفر"، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021 رفعت الشركة عدد الحفارات التي تمتلكها من 95 إلى 115 منصة حفر اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2023.