ويحاول المستثمرون تقييم فرص رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، بعد رفعها في اجتماعات متتالية منذ الربيع الماضي، ذلك لأن البيانات تظهر أن الاقتصاد يتباطأ، لكن سوق العمل لا يزال جيدا، مما يعقد عملية صنع القرار في الفيدرالي.

الأسهم كانت قد ارتفعت الجمعة، بعد تقرير أن نمو الأجور اعتدل الشهر الماضي، وقد أعطى ذلك بعض المستثمرين الأمل في أن يقرر الفيدرالي إيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا في اجتماع الأسبوع المقبل.

كما ساعدت صفقة سقف الديون التي وقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا خلال عطلة نهاية الأسبوع على رفع التفاؤل.

وتتوقع الأسواق الآن إبقاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة دون رفع بنسبة 79.4 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

أداء الأسواق

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 93.92 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 33,668.84 نقطة، بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينيتش، في المقابل ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.70 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 4,290.32 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 60.80 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 13,301.74 نقطة.

كما ارتفعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 1.8 بالمئة إلى 184.23 دولار، قبل مؤتمر مطوري البرمجيات للشركة، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أول منتج للواقع المعزز من إنتاجها، كما ستتحدث عن خطط الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.