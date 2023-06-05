ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار)، في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.

وبلغت إيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (سبعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022 و647.5 مليار في أبريل 2023.

وكان ذلك أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 593 مليار روبل.

وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل.

وكانت صادرات روسيا المنقولة بحرا من الديزل وزيت الغاز، قد تراجعت بنسبة 21 بالمئة في مايو عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن، مع تخفيض المعروض بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي، بحسب رويترز.

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى خمسة ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.