وأعلن الرئيس التركي حكومته الجديدة السبت عقب انتخابات الشهر الماضي وعين يلماز نائبا له بدلا من فؤاد أوقطاي.

وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40 في المئة في مايو، لأول مرة منذ 16 شهرا، مدفوعا بعرض مؤقت لتوفير الغاز مجانا للعائلات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 39.6 بالمئة على أساس سنوي وكانت مستقرة تقريبا عند 0.04 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بحسب وكالة الإحصاءات في البلاد.

وشدد إردوغان الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة على أن التعامل مع مسألة التضخم يتصدر أولوياته.

وتجاوز التضخم 85 في المئة في خريف 2022 قبل أن يبدأ بالتراجع في نوفمبر.

وبينما ما زالت الأسعار ترتفع كل شهر، إلا أن ذلك يتم بوتيرة أبطأ من العام السابق.

وعين أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

وقال شيمشك، الأحد، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.