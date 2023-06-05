وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز: "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وتابع "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهليكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأميركي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

وقررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو إضافة إلى ما تم إقراره الأحد ضمن اتفاق أوسع نطاقا لمجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج حتى عام 2024.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الإضافي سيجعل إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل نفط يوميا في يوليو بدلا من إنتاج بلغ عشرة ملايين برميل نفط يوميا في مايو، وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ سنوات.

أجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل.

وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023. وقالت أوبك+ الأحد إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه أمس بعد سبع ساعات من المحادثات.

وفضلا عن تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، اتفقت المجموعة أيضا على خفض إجمالي الإنتاج المستهدف اعتبارا من يناير 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أخرى، مقارنة بالأهداف الحالية، إلى 40.46 مليون برميل يوميا.