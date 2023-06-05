وقالت الهيئة إن متوسط سعر الشراء بلغ 261.76 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس إن "التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن".

وكانت الهيئة طلبت في المناقصة توريد قمح بنسبة بروتين 12.5 بالمئة إلى مجموعة من الموانئ السعودية بين سبتمبر وأكتوبر. وتجاوزت الكمية المشتراة الكمية الأصلية التي طلبتها الهيئة في المناقصة والتي كانت تبلغ 480 ألف طن.

وعلق متعاملون آمالا على أن تتزايد رغبة البلاد في الشراء بعد أن سجلت العقود الآجلة الأميركية للقمح أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام هذا الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمى سابقا المؤسسة العامة للحبوب، وتقرر تغيير اسمها في يناير.

وفي المناقصة السابقة في 13 مارس، اشترت المملكة 1.043 مليون طن من القمح للتوريد في الفترة من يوليو إلى أغسطس.