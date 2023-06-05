وعوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. وحصل اليوان أيضا على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة لتواصل الخسائر منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة على الرغم من تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بالتقدير وزيرا للمالية.

وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية موقف الدولار بعد أن أظهرت بيانات الجمعة زيادة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألفا في مايو أيار، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة بمقدار 190 ألف وظيفة.

وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727 بالمئة في طوكيو. ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84 بالمئة مقابل الين.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.06995 دولار، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51 بالمئة.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6606 دولار، متعافيا من خسائر مبكرة عندما تراجع 0.25 بالمئة وذلك بدعم من مؤشرات جديدة على تعافي الصين من وباء كورونا.

وارتفع الدولار 0.17 مقابل اليوان إلى 7.1202 يوان في التعاملات الخارجية متجها إلى العودة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.1404 الذي سجله يوم الخميس.

وتراجعت الليرة التركية إلى 21.14 للدولار، مقتربة من مستوى قياسي منخفض سجلته الأسبوع الماضي عند 21.80 ليرة للدولار.