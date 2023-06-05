وهبط مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.5 في مايو من 56.6 في أبريل لكنه ظل متخطيا لمتوسطه على المدى البعيد.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 58.3 الشهر الماضي من 59.9 في أبريل لكنه لا يزال يشير إلى وتيرة نمو قوية في الأعمال الجديدة المدفوعة بالطلبيات المحلية مع استقرار مبيعات الصادرات إلى حد كبير.

وبحسب ستاندرد آند غلوبال، فإن الشركات التي شملها المسح أظهرت ثقة أكبر في النشاط المستقبلي، وقفزت توقعاتها لمستقبل أنشطة الأعمال على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وفي ظل انتعاش آفاق النمو، واصلت الشركات خلق فرص عمل وزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس التي أجرت المسح "على الرغم من التراجع عن أعلى مستوى في ستة أشهر المسجل في أبريل... تشير القراءة الأساسية الأحدث البالغة 55.5 إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال مدفوعة بتزايد ملحوظ في النشاط والأعمال الجديدة".

وتابع قائلا "إضافة لذلك، أعطى ارتفاع معدلات العمل الجديدة وتعزيز ظروف الطلب الشركات ثقة أكبر للعام المقبل".

وقال أوين، إن "نشاط التوظيف كان قويا، في مايو، حيث ارتفعت مستويات التوظيف بثاني أسرع وتيرة منذ يوليو 2016، مما يعكس نية قوية لدى الشركات لزيادة القدرات الاستيعابية على أمل تحقيق نمو مستدام".