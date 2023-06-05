ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3 في المئة لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 2219 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2 في المئة ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.