وبحسب حسابات رويترز، فإن "أوبك+" يكون قد خفض إنتاجه النفطي لعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع مستويات الإنتاج الحالية.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن وزارة الطاقة قولها إنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مشيرة إلى أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023.

قالت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إن المملكة تعهدت بخفض طوعي جديد في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد.

وتفصيلا.. نقلت "واس" عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية قوله إنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم 4 يونيو 2023 لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة الطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وخلال المؤتمر الصحافي، شدد وزير الطاقة السعودي على أن هذه السوق تحتاج للاستقرار.

وأعلنت الإمارات تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وذكر البيان، أن روسيا وأنغولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في 2024.

وأضاف أن العراق سيمدد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

كما أعلنت وزارة الطاقة العمانية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بعد اجتماع لتحالف أوبك+، أن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل.

وقال نوفاك "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو" 2023.

"روسيا تفي بكامل التزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع لتحالف أوبك+ لكبار المنتجين"، بحسب تعبير نوفاك.

وأضاف أن إجمالي تخفيضات التحالف تبلغ 3.66 مليون برميل يوميا لضمان استقرار سوق النفط.

وفيما يلي أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك خلال المؤتمر الصحفي:

أوبك+ وافقت على خفض إجمالي قدره 3.66 مليون برميل يوميا

نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونلاحظ زيادة في الطلب

نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا

لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط

كما قررت الجزائر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، بحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.

في سياق متصل، أعلنت الكويت، تمديد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024، بحسب وكالة الأنباء الكويتية

وذكر بيان أوبك أن الاجتماع المقبل لأوبك+ سيعقد في 26 نوفمبر في فيينا