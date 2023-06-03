فقد أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وحافظ على آماله في استكمال ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، بعد الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي في ملعب ويمبلي، السبت.

وافتتح إيلكاي عندوعان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف بتاريخ نهائي كأس الاتحاد.

فريق مانشستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يتصدر أيضا قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ووصلت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، وفقا للتحديثات الأخيرة، إلى مليار و 50 مليون يورو.

ويتفوق مانشستر سيتى على نادي تشيلسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت مليار و20 مليون يورو، ويليهما بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الثالثة بقيمة 984 مليون يورو.

واكتفى فريق ريال مدريد بالمركز السابع في قائمة أغلى 10 أندية في العالم على مستوى القيمة التسويقية، برصيد 860 مليون يورو، بينما احتل القطب الكروي الإسباني الآخر نادي برشلونة المرتبة التاسة، وبلغت قيمته التسويقية 767 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت - Transfermarkt العالمي المتخصص في قيمة اللاعبين كالتالي: