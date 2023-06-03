وتكبدت الأسهم السعودية خسائر للأسبوع الثالث في أطول سلسلة تراجع خلال العام الجاري لتغلق عند 11014 نقطة، فاقدة 169 نقطة بنحو 1.5 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.

جاء الإغلاق عند مستويات الدعم 11000 نقطة، حيث إن تماسك السوق عندها يعزز من الفرص للعودة إلى الارتفاع، خاصة من تحسن المعنويات جراء تعليق سقف الدين في الولايات المتحدة، ما يجنب السوق مخاطر تعثر السداد.

ومن العوامل التي قد تدفع سوق الأسهم السعودية نحو الارتفاع، انتعاش أسعار النفط في ظل الظروف المواتية في الوقت الحالي لزيادة الخام.

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها قطاع الأدوية بارتفاع نسبته 6.46 بالمئة، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.17 بالمئة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع المرافق العامة، الذي هبط 3.2 بالمئة، وتراجع قطاع المواد الأساسية 2.12 بالمئة، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 2.01 بالمئة، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والطاقة 1.06 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي.

أسواق الإمارات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.75 بالمئة في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بالغاً مستوى 3603 نقاط، مقابل نحو 3541 نقطة، بنهاية جلسة الأسبوع الماضي.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 624.742 مليار درهم بنهاية هذا الأسبوع، مقابل نحو 614.541 مليار درهم الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية بلغت قيمتها 10.201 مليار درهم.

فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 بالمئة خلال هذا الأسبوع، بالغاً مستوى 9406 نقاط مقابل نحو 9453 نقطة الأسبوع الماضي.

وانخفض سهم مجموعة ملتيبلاي 1.23 بالمئة، وألفاظبي القابضة 4.26 بالمئة، وأدنوك للغاز 1.28 بالمئة، والجرافات البحرية 0.83 بالمائة، وغذاء القابضة 1.81 بالمئة، دانة غاز 1.49 بالمئة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة قدرها 2.599 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقابل قيمة قدرها 2.610 تريليون درهم نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر بنحو 11 مليار درهم.

الكويت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، بعد 4 أسابيع متتالية سيطر التراجع على المؤشرات، بدعم من ارتفاع 9 قطاعات، ونمو بالسيولة، رغم تراجع القيمة السوقية للأسهم بـ7.54 بالمئة يقدر بـ3.267 مليار دينار.

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بأكبر معدل نمو أسبوعي بين المؤشرات الرئيسية بنحو 0.72 بالمئة ليغلق التعاملات بالنقطة 5443.77، رابحاً 38.97 نقطة عن مستواه قبل أسبوع.

وفي المركز الثاني يأتي مؤشر السوق الرئيسي 50 بنمو أسبوعي 0.52 بالمئة أو 27.55 نقطة ليُنهي تعاملات الأسبوع بمستوى 5376.67 نقطة.

وتبعهما مؤشر السوق العام الذي أغلق بالنقطة 6787.14، بزيادة أسبوعية تقدر بـ22.21 نقطة ونمو 0.33 بالمئة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 25 مايو 2023.

قطر

انخفض المؤشر القطري 2.36 بالمئة إلى 10208.9 نقطة، بعد أن تراجع سهم صناعات قطر بأكثر من 6 بالمئة.

سلطنة عمان

هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.26 بالمئة مع تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة 23 بالمئة والعُمانية لخدمات التمويل بنسبة 9.16 بالمئة.

البحرين

نزل مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.22 بالمئة بالغاً 1957.96 نقطة مع هبوط سهم ألمنيوم البحرين "ألبا" بنسبة 1.35 بالمئة.

مصر

وفي مصر، سجل المؤشر الثلاثيني ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي صاعداً 2.9 بالمئة، وحقق المؤشر السبعيني أعلى مكاسب أسبوعية بأكثر من شهرين بعد ارتفاعه 6 بالمئة مع تزايد اقتناص المستثمرين العرب للفرص بالشركات التي تدنت مستوياتها بشكل لافت الفترة الماضية.