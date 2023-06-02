ورفع البنك توقعاته للنمو للعام المالي المقبل من 5 إلى 5.5 بالمئة، وذلك بعدما كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأسبوع الجاري عن نمو الاقتصاد بـ 6.1 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي 2022-2023 على أساس سنوي.

سجل إجمالي الناتج المحلي الهندي نموا بنسبة 7,2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

اقتصاد البلاد تمكن من تسجيل نمو قوي بلغ 9,1 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.

وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

محللو "جيه بي مورغان" قالو في تحليلهم، "كنا نلاحظ القوة المستمرة لصادرات الخدمات في الهند، وكيف قدمت صادرات السلع أداءً دوريًا أفضل مما كان متوقعًا".