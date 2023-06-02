وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت تحسنا في الأداء مع استجابة المتعاملين على نحو إيجابي لاتفاق سقف الدين الأميركي، الذي أثار قلقا في الأسواق العالمية لبعض الوقت.

وكان صندوق النقد العربي، قد توقع استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 بالمئة للفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.

وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 بالمئة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 بالمئة في 2023، و2.57 بالمئة في 2024.

أداء الأسواق

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6 بالمئة مسجلا مكاسب لسادس يوم على التوالي بدعم من مكاسب قوية في القطاع المالي، ليحقق المؤشر ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.2 بالمئة.

وزاد سهم بنك المشرق بأكثر من تسعة بالمئة، في أكبر زيادة يومية خلال قرابة أربعة أشهر. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بعد تراجع لجلستين متتاليتين، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة بعد إعلان البنك عن تعيينين جديدين في فريق الإدارة العليا.

وسجل مؤشر بورصة أبوظبي تراجع أسبوعي بنسبة 0.49 بالمئة.