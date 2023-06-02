وقالت لاغارد، في خطاب ألقته الخميس في مؤتمر لبنك "سباركاسي" الألماني بمدينة "هانوفر"، إن معدلات التضخم "مرتفعة كثيرا" في الوقت الراهن و"ستبقى كذلك لفترة طويلة".

وأضافت أن هذا الأمر يجعل البنك المركزي الأوروبي "مصرا على سياساته المالية الحالية وهي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل الوصول إلى حد التضخم المقبول أوروبيا وهو 2 في المئة".

وشددت في هذا الإطار على أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل سياساته بشأن رفع أسعار الفائدة "حتى يتأكد من أن معدلات التضخم وصلت إلى المستويات المطلوبة".

وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يواظب فيه البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو من العام الماضي على رفع أسعار الفائدة لتصل في الوقت الحالي إلى 75ر3 في المئة وذلك بعد سنوات من انتهاج سياسات القروض الميسرة وضخ الأموال في أسواق المال بهدف تشجيع الاقتراض وتحفيز النمو.

من ناحيته، أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

وقال رين، في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو، (الخميس): "وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا"، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وتقول تقارير إخبارية إنه من المنتظر أن يتخذ البنك قرارا جديدا برفع أسعار الفائدة في 15 يونيو الجاري.

ووفقاً لما نشرته وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فأنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.1 بالمئة في مايو 2023، مقارنةً مع 7.0 بالمئة في نهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن انخفاض أسعار الطاقة شكلت الدافع الرئيس وراء تراجع نسبة التضخم لأدنى مستوى منذ عام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75 بالمئة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 بالمئة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.