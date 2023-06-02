ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويدعمه الرئيس جو بايدن، لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة 63 صوتا مقابل 36 صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

من جانبه، كتب الرئيس الأميركي، جو بايدن في تغريدة على تويتر، "الآن صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".

كما أشادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين بتمرير القانون، وقالت: "إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا".

ومن جانب آخر، تترقب الأسواق تقرير الوظائف في الولايات المتحدة من وزارة العمل، لمحاولة قراءة مستقبل تحركات الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بقرار الفائدة في اجتماعه المقبل.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.76 بالمئة إلى 458.72 نقطة، بحلول الساعة 8:28 بتوقيت غرينيتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز.

وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضا 1.9 بالمئة، إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وزادت أسهم شركتي "بوما" و"أديداس" الألمانيتين لصناعة الملابس الرياضية 3.9 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب، بعدما رفعت متاجر "لولوليمون أثليتيكا" الأميركية توقعاتها للمبيعات السنوية والأرباح.