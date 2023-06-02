وصعد سهم سوفت بنك غروب 4.3 بالمئة وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم تي اند دي هولدنجز 4.28 بالمئة ليقود أسهم شركات التأمين مع تبدد المخاطر بوقوع كارثة مالية ناتجة عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 بالمئة إلى 2182.70 نقطة.

وأبلغ محافظ بنك اليابان، كازو أويدا المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند اثنين بالمئة.

وارتفع المؤشر نيكي اثنين بالمئة خلال الجلسات الخمس الماضية ليحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا بكثير التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.7 بالمئة. مسجلاً أول نمو في ثلاثة أرباع على أساس فصلي.

أسواق آسيا

وفي هونغ كونغ ارتفعت الأسهم وسط تزايد التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم هذا الشهر، بينما رحب المتداولون أيضًا بإقرار مشروع قانون لتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ 4.02 بالمئة أو 733.03 نقطة إلى 18949.94 نقطة.

وقفز مؤشر شانغهاي المركب 0.79 بالمئة أو 25.43 نقطة إلى 3230.07 نقطة، في حين قفز مؤشر شنتشن المركب في بورصة الصين الثانية 1.16 بالمئة أو 23.39 نقطة إلى 2035.62 نقطة.