وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.23 بالمئة إلى 70.96 دولار للبرميل وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

غير أن عقود برنت والخام الاميركي لأقرب استحقاق، يتجهان صوب تكبد خسائر أسبوعية بنحو 2.4 بالمئة، و1.3 بالمئة على التوالي.

كما تلقت معنويات السوق دعما من بيانات مخزونات الخام الأميركية الصادرة أمس الخميس عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

وتحول تركيز المستثمرين لاجتماع يعقد في الرابع من يونيو لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من بينهم روسيا وهو تحالف معروف باسم أوبك+.

وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات.

وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل، إذ ذكرت رويترز ومحللون من بنوك منها إتش.إس.بي.سي وغولدمان ساكس أن من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من أوبك+ وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.

لكن مراقبين آخرين للسوق أشاروا إلى أن بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدة قد ترجح اتخاذ أوبك+ لقرار المزيد من الخفض.