وفي الملف الذي قُدم مساء الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن.بي.سي وغيرها من "حيل الدعاية" ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها تسلا.

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 بالمئة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى تويتر في أكتوبر الماضي.

وجاء في الملف أن "نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل" مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار عامين ثم تركها تنهار.

وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو الماضي.

وكان ماسك وتسلا قد سعيا في مارس إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.

وفي أمر صدر الأربعاء، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز "على الأرجح" الشكوى الثالثة المعدلة.