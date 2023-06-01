وألمح مسؤولو الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إلى إمكان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 73.8 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرصة تجنب التخلف عن سداد الديون.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار.

تحركات الأسواق

- تخلى المؤشر السعودي عن مكاسب مبكرة ليختتم التعاملات دون تغيير يذكر.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إن سوق الأسهم السعودية قد تظل معرضة لمزيد من تصحيحات الأسعار بينما تشهد أسعار النفط بعض التقلبات والضبابية.

وأضاف "يظل المؤشر الرئيسي دون أعلى مستوى سجله هذا العام ويمكن أن يشهد بعض التقلبات في هذا الصدد".

- في دبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.4 بالمئة مع زيادة سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة.

- في قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وسهم مصرف الريان اثنين بالمئة.

- المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي هبط 0.4 بالمئة.

وشهد السوق اليوم إدراج أسهم أدنوك للإمداد والخدمات، الذي استقر في نهاية الجلسة عند مستوى 3.13 درهم بارتفاع بنسبة 55.7 بالمئة، مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.01 درهم.

- خارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر EGX30 على ارتفاع 0.2 بالمئة.

وبحسب تقي الدين، تظل البورصة المصرية في اتجاه صعودي محتمل مع تحسن المعنويات العالمية.

وأضاف "بالتالي يمكن للمتعاملين العالميين المساعدة في دفع السوق إلى الاتجاه الصعودي إذا ظلت الظروف مواتية".