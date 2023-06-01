وصادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار، لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ.

وألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 73.8 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ومن جانب آخر، ارتفعت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكثر بكثير من التوقعات في مايو، لكنها انخفضت مقارنة بالشهر السابق، في علامة على استمرار قوة سوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 278 ألف وظيفة خلال مايو، وفقا لتقرير معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث، الخميس، متجاوزا تقديرات المحللين التي كانت عند 170 ألف وظيفة، لكنها كانت أقل من المستوى المعدل بالخفض والبالغ 291 ألف وظيفة في أبريل.

تحركات الأسواق

عكس مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعه ف بداية الجلسة إلى تراجع بـ 23.63 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 32,884.64 نقطة بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينيتش. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بـ 15.61 نقطة أو 0.36 بالمئة، عند 4,194.57 نقطة.

وواصل مؤشر ناسداك المجمع ارتفاعه بـ 69.44 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 13,005.15 نقطة.