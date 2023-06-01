وقال الصندوق، الذي يدير أصولا قيمتها تتجاوز 620 مليار دولار، إن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وشركات وطنية رائدة.

وأردف صندوق الاستثمارات العامة في بيان "سيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محليا في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة".

وتابع قائلا "سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموح للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة".

وبحسب البيان فإن الصفقة ستكتمل بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.

وذكر الصندوق في بيانه، إن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

يذكر أن الصندوق يمتلك عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة "نون"، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية.

يمتد تاريخ أسواق التميمي في المملكة إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100 متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.