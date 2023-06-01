شركة "هيدروم"، تم تأسيسها عام 2022، وهي مملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان، التابعة للحكومة العمانية، وهي المسؤولة عن تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر في السلطنة وتخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات للمطورين.

وبحسب ما ذكرته "هيدروم" فإن المشروعات الثلاثة التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها اليوم، تأتي ضمن جولة المزايدة الأولى على الأراضي التي طرحتها أمام المطورين في نوفمبر الماضي.

وجرى توقيع الاتفاقيات الثلاث مع كل من تحالف آمنة الذي يضم شركة البنية التحتية كوبيهاجين وشركاؤه، وشركة بلو باور وشركاؤه، وشركاء الخضراء، بالإضافة إلى تحالف عمان للطاقة الخضراء الذي يضم كل من عمان شل، وأوكيو، انرتك الكويتية، وانتركونتيننتال انرجي، ونبع الثراء الذهبية للتجارة، أم الاتفاقية الثالثة فكانت معشركة بي.بي.عمان.

وبحسب هايدروم، فإن المشروعات ستقام على مساحة 960 كيلومتر مربع، والطاقة الإنتاجية للمشروعات 500 ألف طن متري من الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت هايدروم أيضا عن تشكيل المجلس الاستشاري الذي يعُنى بالإشراف على تطوير البنية الأساسية المشتركة الخـاصة بالهيدروجين التي تتولى هايدروم مهمة تنظيمها، والذي يتألف من المطورين الرئيسين للمشاريع، والمشغليين الوطنيين لخدمات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى المطوريين العالميين أصحاب الخبرة في المجال.

وقال وزير الطاقة والمعادن العُماني، سالم العوفي: "تأتي هذه الاتفاقات بعد اكتمال الإطار التنظيمي وهيكلة قطاع الهيدروجين وتحديد إجراءات التنافس على الفرص الاستثمارية وآليات منح مناطق الامتياز، لتكون سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تضع أولى خطواتها الجادة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر".