وقال المسؤول بالحقل النفطي العراقي، إن الإنتاج ارتفع بعد استكمال ربط 47 بئرا جديدة مما عزز الإنتاج، مضيفا أنه قد يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في فترة قصيرة إذا تطلب الأمر.

وتأتي زيادة إنتاج العراق، في الوقت الذي تواصل فيه تركيا وقف صادرات العراق الشمالية البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وتم وقفها منذ 25 مارس، بعد حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

وينتظر العراق ردا نهائيا من تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال، التي تمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد قال في منتصف مايو، إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا.

بدورها قالت حكومة إقليم كردستان في تصريح سابق، إنها "أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وتسبب توقف صادرات نفط كردستان العراق، الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع.