وصادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار، لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ.

وألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 63.3 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ومن المقرر أن تظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في مايو، والبطالة في أبريل، في وقت لاحق من اليوم.

أداء الأسواق

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.90 بالمئة إلى 455.84 نقطة بحلول الساعة 8:40 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن أغلق أمس عند أدنى مستوى في شهرين.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم "ريمي كوينترو" للمشروبات الكحولية 1.4 بالمئة إذ أعلنت المجموعة الفرنسية عن ارتفاع أكبر من المتوقع في الأرباح التشغيلية للسنة المالية 2022-2023 وتمسكت بتوقعات حذرة لهذا العام.

وارتفعت أسهم "هايدلبرج ماتريالز" اثنين بالمئة بعد أن رفع بنك "جيه.بي مورغان"، تصنيف سهم شركة تصنيع الإسمنت إلى "توصية بزيادة الوزن النسبي"، واصفا إياه بأنه فرصة كبيرة.