وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إلى تفويت محتمل لرفع الفائدة في يونيو، بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.

كما صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

من جانبها، قالت محللة الأسواق في CMC Markets، تينا تنغ، "ربما كانت أسواق النفط في منطقة ذروة البيع في يومي التداول الماضيين بسبب البيانات الصينية الضعيفة ومخاوف بشأن سقف الديون... لكن المعنويات انتعشت وسط تمرير مشروع قانون سقف الدين في مجلس النواب، كما قدمت إشارة التوقف المؤقت لرفع معدلات الفائدة الأميركية فرصة للارتداد صعودا ".

وكانت بيانات حكومية صينية، قد أفادت، الأربعاء، أن نشاط المصانع انكمش في مايو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، في حين نما نشاط قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر.

مع ذلك، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin لشهر مايو، الخميس ارتفاعًا إلى 50.9 في مايو من 49.5 في أبريل، مما قلل من المخاوف بشأن الطلب الصناعي الصيني.

من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي الأربعاء.

وسجلت مخزونات البنزين أيضًا زيادة بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 1.8 مليون برميل، وفقًا لمعهد البترول.

ويترقب المستثمرون الاجتماع القادم في 4 يونيو لأوبك + "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها على رأسهم روسيا"، بعد إشارات متضاربة حتى الآن بشأن ما إذا كان من المرجح إجراء مزيد من التخفيضات.

وبهذا الصدد، استبعد محللون في HSBC وغولدمان ساكس إعلان أوبك + عن مزيد من التخفيضات في هذا الاجتماع.

تحرك الأسعار

زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 60 سنتا بما يعادل 0.83 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.85 بالمئة إلى 68.67 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وشهد الخامان تراجعا حادا في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6 بالمئة وغرب تكساس 6.3 بالمئة عند إغلاق أمس الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.

وتكبد خام برنت خسائر حادة في شهر مايو بنحو 10 بالمئة، في حين مني الخام الأميركي بخسائر شهرية تصل إلى 11 بالمئة.