وأعلن تينوبو فور تنصيبه رئيسا الاثنين وضع حد لدعم الوقود، الأمر الذي وعد به خلال حملته الانتخابية، ما أثار الذعر في صفوف المستهلكين فهرعوا إلى المحطات بيع المحروقات مشكلين طوابير ضخمة في المدن الكبرى في البلاد.

وأوضح فريق الاتصالات التابع للرئيس الثلاثاء أن الدعم سينتهي في نهاية يونيو، بحسب ما حددت الإدارة السابقة، واصفا التهافت على شراء الوقود بـ"غير ضروري".

وفي نفس السياق، أكدت شركة النفط الوطنية "إن إن بي سي" (NNPC) في مؤتمر صحافي أن على الرغم من الميزانية المخصصة للدعم، فإن الدولة لم تكن تدفع، موضحاً أن الحكومة مدينة لها بما يعادل 5.7 مليار يورو من أموال صرفتها الشركة على الدعم.

وأعلنت الشركة الأربعاء أنها "عدلت أسعارها في نقاط بيعها المختلفة، بما يتماشى مع واقع السوق"، ما وضع حدا فعليا للوقود المدعوم في نيجيريا.

وفي المدن الكبرى في البلاد، ارتفعت الأسعار في المحطات بنسبة ثلاثة أضعاف تقريبا ما أثار توتر النيجيريين إلى حد كبير إذ يعيش حوالي نصفهم تحت خط الفقر، ويواجهون تضخما مرتفعا جدا.

وقال الموظف الحكومي مصطفى حسن (45 عاما) من أمام محطة وقود في كانو المدينة الأكبر من حيث عدد السكان في شمال نيجيريا "زيادة أسعار الوقود شائنة، الأسبوع الماضي اشتريت الوقود من هنا بسعر 197 نايرا (0,43 دولار) للتر، وأدفع حاليا 540 نايرا (1,17 دولار) للتر عينه"، بحسب فرانس برس.

وأضاف غاضبا "سيتعين علينا الذهاب إلى العمل سيرا على الأقدام (...) وسوف ترتفع أسعار السلع، والناس سيدفعون الثمن".

وتشهد العاصمة السياسية أبوجا، الواقعة في وسط البلاد ارتفاعا في الأسعار أيضا.

وأكد إيغبي وهو سائق سيارة أجرة الإثنين أن العواقب طالت عمله قائلاً "لا زبائن، يبقون في المنزل، واضطررت إلى زيادة سعر الأجرة من 1500 إلى 3500 نايرا".