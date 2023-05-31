وبالإعلان عن هذه الاتفاقيات الجديدة، تقترب "ادنوك" من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ضمن خطط مشتريات كانت "أدنوك" قد حددتها في يونيو 2022.

وساهمت هذه الاتفاقيات، في تمكين إعادة توجيه 2.84 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، من خلال استثمارات الموردين العاملين مع "أدنوك"، في إنشاء منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائمة منها في الإمارات.

وسرعت "أدنوك" جهود تنفيذ هدفها المتثمل في شراء منتجات صناعية يمكن تصنيعها محلياً، ليكون في عام 2027 بدلاً عن تاريخ 2030 المعلن سابقاً.

ومنذ إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" ضاعفت "أدنوك" انفاقها المباشر على شراء منتجات من المصنعيين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقاً للتقديرات، ستساهم الاتفاقيات التي وقعتها "أدنوك" خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، بنسبة 10 المئة، في تحقيق هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم.

كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات، في توفير 21 ألف و500 فرصة عمل، داخل الإمارات بحلول عام 2031.

بدوره، قال د. صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، "تعد "أدنوك" محرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهتمها من خلال توطين سلسلة التوريد لاحتياجاتها من المنتجات الصناعية، وذلك عبر خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص، لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية، في خطة مشترياتها تساهم في ضمان استمرارية أعمال الشركة، ودعم جهودها للحد من انبعاثات عملياتها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون".

ويساهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية، في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك"، ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق، في سعيها للحد من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.

كما يدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية، مبادرة الإمارات الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر تشجيع المستثمرين الجدد لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل الإمارات، من خلال الحوافز التي يوفرها برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.



وخصصت "أدنوك"، 20 مليار درهم من قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها والبالغة 50 مليار درهم، لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري، من المصانع الوطنية.

وستوفر منشآت التصنيع المحلية الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتساهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية عبر قطاعات صناعية متعددة في الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منتدى "اصنع في الإمارات"، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و"أدنوك"، ويجمع المنتدى عدداً من أكبر الشركات الصناعية لاستكشاف فرص التصنيع والاستثمار المحلية في الإمارات.