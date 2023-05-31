وبالمقارنة كان معدل البطالة للربع الأول من 2022 يبلغ 22.8 بالمئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويشكل توفير الوظائف للشباب شغلا شاغلا للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

خلال الشهر الجاري، توصل الأردن، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج التسهيل الممدد، مما سيرفع إجمالي المخصصات للأردن منذ بدء البرنامج في 2020 إلى نحو 1.75 مليار دولار.

وقال صندوق النقد، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، من خلال سياساته النقدية والمالية.

وكان الأردن قد توصل في مارس 2020 لاتفاق مع صندوق النقد لتمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات، وتم تعزيزه مرتين ليصل إلى 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

تشير توقعات صندوق النقد، لأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنحو 2.6 بالمئة في عام 2023، وأن ينخفض التضخم إلى 2.7 بالمئة في العام نفسه بفضل السياسة النقدية الملائمة.

وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ خلال أبريل الماضي إلى 2.93 بالمئة.