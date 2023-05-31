وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع "شيفرون" و"شل"، خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها.

وقالت نيوميد "من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع المشروع وتقليل تكلفة التطوير".

تم اكتشاف حقل أفردويت قبل أكثر من عقد، ويقع على بعد نحو 170 كيلومترا من ليماسول في قبرص، وبه ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز.

وتبلغ حصة نيوميد في الحقل 30 بالمئة، بينما تمتلك شيفرون وشل حصة 35 بالمئة لكل منهما.

المجموعة قالت هذا الشهر، إنها بدأت حفر بئر استكشافي من المفترض أن يؤكد تلك التقديرات ثم يستخدم فيما بعد للإنتاج.

وقالت شيفرون في بيان إنها "تعمل حاليا على تطوير مشروع أفروديت"، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.