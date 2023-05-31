وأضاف المصدران، أن الهيئة تعتزم دعوة بنوك استثمارية لتقديم عروض تتعلق بتقديم المشورة في صفقات قد تشمل تقييما محتملا لمؤسسة "تاكسي دبي".

لكن أحد المصدرين قال إن المناقشات لم تسفر بعد عن قرار نهائي، وإنها لا تزال في مرحلة مبكرة جدا، مع خضوع أي صفقة محتملة لظروف السوق.

وفي العام الماضي، جمعت الهيئة مليار دولار، واجتذبت طلبات بلغت 50 مليار دولار، من بيع حصة 24.9 بالمئة في طرح عام لأسهم وحدتها لرسوم الطرق والتعرفة المرورية "سالك".

يذكر أن مؤسسة تاكسي دبي، بدأت عملها في 1995، بأسطول يضم 81 سيارة أجرة، وصلت الآن لما يزيد على خمسة آلاف مركبة، وتقدم أيضا خدمات مثل الحافلات التجارية والحافلات المدرسية واستئجار الليموزين وتاكسي المطار.

وفي فبراير، قالت هيئة الطرق والمواصلات، إنها تسعى لتكون سيارات الأجرة صديقة للبيئة بنسبة مئة بالمئة بحلول عام 2027، عبر استخدام هجين للطاقة الكهربائية وطاقة الهيدروجين.

وجمعت دبي، المركز المالي في الخليج، ما يقرب من 8.5 مليار دولار عبر خمسة طروحات عامة أولية العام الماضي في إطار خطة خصخصة أطلقتها الحكومة لإدراج عشر شركات لتعزيز نشاط السوق.

ويعتقد مراقبون للسوق، أن شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، واتحاد النقل الجوي الوطني لدبي "دناتا"، من بين الكيانات المرشحة لعمليات طرح أولي، لكن لم تصدر تعليقات من الحكومة أو الشركتين بعد.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط عمليات طرح هذا العام، شملت أبراج لخدمات الطاقة في عمان، وأدنوك للغاز، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات في أبوظبي.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط، نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأموال التي جمعتها الطروحات العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات من "ديلوجيك".