وتتجه البورصات الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية، وكان المؤشر FTSE100 في بورصة لندن والمؤشر CAC40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا.

وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا، الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات، ومؤشر السلع والخدمات الصناعية، وكلاهما يتأثر بما يجري في الصين، خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا، بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الدولة الآسيوية بقدر أكبر من المتوقع في مايو بسبب ضعف الطلب.

والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

وعلى عكس البيانات السلبية، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم في فرنسا، انخفض بقدر أكبر من المتوقع في مايو، كما تراجعت ضغوط الأسعار في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية هذا الشهر.

تحركات الأسواق

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.18 بالمئة إلى 455.82 بحلول الساعة 9:45 بتوقيت غرينيتش، ليسجل خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.35 بالمئة إلى 15,853.75 نقطة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.47 بالمئة إلى 7,176.14 نقطة، ومؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.12 إلى 7,512.95 نقطة.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة "إس.بي.بي" 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.