واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب، وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته، لبحثه والتصويت المتوقع عليه، الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية، التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي، من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة 66.5 بالمئة، بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في يونيو.

وقال هاريش في، رئيس الأبحاث في جوتي للخدمات المالية، إن أداء الدولار، وبيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي ستصدر قريبا، يؤثران أيضا على معنويات المستثمرين.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15 بالمئة عند 1,956.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 9:18 بتوقيت غرينيتش، وهبط الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.14 بالمئة إلى 1,974.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.39 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين كذلك 0.6 بالمئة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1421.55 دولار.

وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.