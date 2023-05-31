وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إن الرجلين "تبادلا وجهات النظر بشأن تطوير مركبات تعمل بطاقة جديدة وسيارات ذكية متصلة".

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن اللقاء. ولم يرد ممثلون لتسلا على أسئلة وكالة فرانس برس، بشأن رحلة إيلون ماسك الذي وصل إلى بكين الثلاثاء.

وهي أول رحلة يقوم بها ماسك منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الصين الدولة الاستراتيجية لشركته إذ أنها أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية.

وكانت تسلا أعلنت في أبريل أنها ستنشئ مصنعًا ضخمًا ثانيًا للبطاريات في شنغهاي. وستبلغ الطاقة الأولية للمصنع عشرة آلاف بطارية من طراز "ميغاباك" سنويًا ويفترض أن تبدأ الإنتاج "في الربع الثاني من 2024"، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

وسيصبح هذا الموقع ثاني مصنع للشركة في المركز المالي بشرق الصين بعد مصنعها الضخم الذي بدأ العمل في 2019.

وقالت الخارجية الصينية إنه خلال اجتماع مع وزير الخارجية تشين غانغ، الثلاثاء، عبر ماسك عن رغبة مجموعته في "مواصلة تطوير أنشطتها في الصين". وأضافت أن ماسك أكد أنه يعارض أي "فصل" اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.

أثارت العلاقات الاقتصادية القوية بين إيلون موسك وهو مالك ورئيس شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أيضا، والصين تساؤلات في واشنطن حيث صرح الرئيس جو بايدن في نوفمبر أن علاقاته ببعض الدول الأجنبية "تستحق الدراسة".

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إن زيارات الكوادر الدوليين الذين يروجون "لفهم أفضل للصين" و"للتعاون الذي يؤدي إلى المنافع المتبادلة" مرحب بها.