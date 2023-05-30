وقبل أقل من أسبوع على الاستحقاق، يبدأ الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيس، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين، كيفن مكارثي، ويجنب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون.

ويباشر اعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم، لرفع سقف الدين الأميركي، في مقابل اقتطاعات في الميزانية.

من المرتقب عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر الثلاثاء، يتوقع أن يعطي مؤشرا على التوجهات السائدة، في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين، التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراثونية.

ومن جانب آخر، استفادت شركات الطيران الأميركية من ارتفاع عدد المسافرين خلال عطلة عيد الذكرى "Memorial Day"، فقد قالت إدارة أمن النقل، إنها استقبلت 9.8 مليون شخص يسافرون عبر المطارات من الجمعة إلى الاثنين، متجاوزة ذات الفترة من عام 2019 قبل الوباء.

وارتفعت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الأميركية بنسبة 1.9 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركة يونايتد ايرلاينز بنسبة 1.8 بالمئة وشركة ساوث ويست إيرلاينز بنسبة 0.9 بالمئة.

وتترقب الأسواق، صدور تقرير الوظائف، الأربعاء، وتقرير البطالة لشهر مايو، المتوقع أن يصدر الجمعة.

وسيقوم الفيدرالي بدراسة البيانات، في الوقت الذي يستعد فيه للاجتماع الشهر المقبل، لتحديد الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق بنسبة 60.8 بالمئة بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في يونيو.

تحركات الأسواق

عكس مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعه في بداية الجلسة ليتحول إلى تراجع بـ 187.20 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 32,906.14 نقطة، بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينيتش، كما عكس المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعه أيضا إلى تراجع بواقع 3.05 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4,202.20 نقطة.

بدوره ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 55.55 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 13,031.10 نقطة، بدعم من الارتفاع القوي لسهم إنفيديا بنسبة 5.39 بالمئة إلى 410.05 دولارات.

يذكر أن القيمة السوقية لشركة إنفيديا قد تجاوزت تريليون دولار، لتكون تاسع شركة مدرجة في أسواق الأسهم على مستوى العالم، وخامس شركة أميركية مدرجة، تبلغ قيمتها السوقية هذا المستوى.