وسيقوم الجانبان بتكثيف المباحثات بين مراكز الابتكار في الجانبين بشأن المبادرات المشتركة لتطوير التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات، على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك، بقيادة مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ وبدعم من القطاع المصرفي، لمتابعة جميع المبادرات المتفق عليها.

وكان الجانبان، قد عقدا اجتماعاً ثنائياً في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية.

وعقب الاجتماع الثنائي، نظّم المصرف المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، ندوة حول الفرص المتاحة في دولة الإمارات وهونغ كونغ، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك العاملة من الجانبين.

وتناولت الندوة، المباحثات الثنائية بشأن الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تسوية المعاملات التجارية العابرة للحدود بطريقة أفضل، وإمكانية الاستفادة المثلى للشركات الإماراتية من منصات البنية التحتية المالية في هونغ كونغ للوصول إلى أسواق آسيا وجمهورية الصين الشعبية، والحلول المالية والفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق رأس المال في منطقة الخليج الكبرى في الصين (Greater Bay Area) والتي تضم مقاطعة غوانغدونغ، ومقاطعة ماكاو، وهونغ كونغ.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "نتطلع إلى البناء على العلاقات القوية القائمة لتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ. لقد بحثنا في الاجتماعات سبل تعميق نطاق التعاون الثنائي عبر العديد من المجالات المهمة والحيوية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، والفرص المشتركة لتحقيق النمو في الرقمنة والتقدم التكنولوجي".

وأضاف المحافظ، أننا نتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق وطويلة المدى مع سلطة النقد وقطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ، وسنواصل مع نظرائنا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.

بدوره، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن الاجتماعات بين مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، تعزز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المهمة، في حين توفر منصة للمؤسسات المالية والشركات في الجانبين لتسريع التبادل وتوسيع نطاق التعاون المشترك، نظراً لكون دولة الإمارات وهونغ كونغ، مركزين ماليين يتقاسمان العديد من نقاط القوة التكاملية والمصالح المشتركة، وهناك مجال واسع لدى المشاركين في السوقين لتعزيز الجهود وتوثيق الروابط المشتركة.

وأضاف يو، نسعى لمواصلة التعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتوسيع العلاقات بين القطاع المالي في دولة الإمارات وهونغ كونغ، ونرحب بزيارة شركائنا في الإمارات إلى هونغ كونغ في المستقبل القريب.