وبحسب بيان الشركة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 14 مليار جنيه محققا نموا قدره 48 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70 بالمئة من إجمالي النمو. ومدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2023: