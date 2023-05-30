وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين، الاثنين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس، جو بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.

ويتعين أن يقر الكونغرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريبا، مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف أوبك+، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج، بعد التراجع الأخير في الأسعار.

وفي أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا.

كما يترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين، التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

تحركات الأسعار

‭و‬هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.14 دولار أو أربعة بالمئة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1503 بتوقيت غرينيتش، كما تراجع خام نايمكس 2.84 دولار إلى 69.83 دولار للبرميل بانخفاض 3.9 بالمئة.